MITAR JE NAŠ HEROJ, a evo kakva lepotica je osvojila njegovo srce! Sa Kristinom ima dvoje dece

Aleksandar Mitrović doneo je sinoć pobedu Srbiji u trećem kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Fudbalska reprezentacija Srbije je pobedila Azerbejdžan sa 2:1. Heroj utakmice je, bez sumnje najbolji golgeter u istoriji reprezentacije, Aleksandar Mitrović.

Nakon gola u 16. minutu utakmice, koji je doneo prednost našoj reprezentaciji, Mitrović je odlučujući pogodak postigao je u 82. minutu i osigurao Srbiji pobedu.

Zbog ovog uspeha, sasvim sigurno je pored Mitrovića, najsrećnija bila njegova nevenčana supruga Kristina, sa kojom Aleksandar ima sina i ćerku.

Upravo je Kristina jednim delom je zaslužna zbog toga što Aleksandar mirne glave može da ode na utakmicu i ne razmišlja o svim onim problemima koji čine svakodnevni život.

- Rano sam zasnovao porodicu, ali to je nešto najlepše što mi se desilo i što sam uradio u životu. Osećaj da vas neko čeka kod kuće uvek kad dolazite s treninga, utakmice ili dugih putovanja zaista je nešto što me tera da više radim i treniram. Sada imam i sina koji će se jednog dana ugledati na mene i naravno da bih voleo da uvek čuje samo lepe priče o svom ocu. Odrastanje u Engleskoj nije lako, posebno za nas koji dolazimo iz male države, ali siguran sam da će Luka, bez obzira na to gde nas fudbal bude odveo, imati sve uslove za obrazovanje kao i druga deca – ispričao je Aleksandar pre nekoliko godina.

Mladi fudbaler upoznao je svoju suprugu preko zajedničkog prijatelja koji je tada bio njegov saigrač.

Kako Kristina tvrdi, Aleksandar je tada pokušavao da je osvoji, a ubrzo nakon što su izašli, ljubav je planula i otpočeli su ozbiljnu vezu.

Ona je od Aleksandra starija dve godine, a nakon što je par dobio sina Luku, 2017. godine postali su roditelji ćerkice.

Kristina je prava lepotica, koju i pored dva porođaja, krasi vitka, izvajana figura.