HAOS ZBOG TZV. KOSOVA U ŠPANIJI: Par sati pred meč himna ZABRANJENA, zastave nigde na stadionu - ŽESTOK ŠAMAR LAŽNOJ DRŽAVI

Fudbalska reprezentacija Španije i tzv. Kosova igraju utakmicu trećeg kola kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a kako Španci nisu priznali jednostrano proglašenje nezavisnosti južne srpske pokrajine, neće Kosmet ni tretirati kao državu.

Meč počinje večeras u 20.45, a poznata su pravila kojim će biti emitovan direktan televizijski prenos javlja čuvena "Marka".

U najavi utakmice su Španci tzv. reprezentaciju Kosova nazvali "Kosovska fudbalska federacija" kada je izbio skandal od strane gostujućih novinara u Sevilji i portparola saveza iz Priština.

Spain keeps insulting Kosovo and its people. The Spanish Public TV won't say "Kosovo" during the match and it won't transmit the hymn or images with Kosovo's national flag. Keep it up @sanchezcastejon, you're no better than @marianorajoy.https://t.co/hIOaW8VGbE