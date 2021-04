RAZOČARAO SE U BIVŠEG IDOLA: Ovako je Kristijano Ronaldo PONIZIO poznatog fudbalera!

Fudbaler Atalante Robin Gosens otkrio je kako ga je njegov bivši idol Kristijano Ronaldo ponizio na jednoj utakmici.

"Nakon utakmice protiv Juventusa hteo sam da ispunim svoj san i da uzmem Ronaldov dres. Kada je sudija svirao kraj utakmice, umesto da odem da slavim, otišao sam do njega. Pitao sam ga: Kristiano, mogu li da dobijem dres? On me nije ni pogledao, samo je rekao: Ne!" otkrio je u svojoj autobiografiji Gosens.

Reprezentativac Nemačke bio je šokiran ponašanjem slavnog Portugalca.

"Pocrveneo sam, bilo me je sramota. Udaljio sam se od njega. Dok sam odlazio, osetio sam se tako malim. Znate one trenutke kada vam se nešto sramotno desi, pa se osvrnete oko sebe da vidite da li je neko to primetio? E, tako sam se tada osećao, želeo sam da se sakrijem negde", rekao je bek Atalante.