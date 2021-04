LEGENDARNI FUDBALER 'ROME' ZAVRŠIO U BOLNICI: Hitno hospitalizovan zbog korone!

Nekadašnji reprezentativac Italije bio je pozitivan na kovid-19 nakon akcije nacionalnog tima i sada se nalazi u bolnici "Spalanci". Mediji prenose da je De Rosi pozitivan nalaz dobio samo nedelju nada po završetku utakmica reprezentacija Italije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Treba reći da on od nedavno radi u stručnom štabu selektora Roberta Mančinija.

Daniele De Rossi is hospitalized after a COVID-19 infection. Get well soon, legend 🙏 pic.twitter.com/JkELDd0NTJ