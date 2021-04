KAZNE ZA NAMEŠTANJE U SRPSKOM FUDBALU: Pravilnik kaže - izbacivanje iz lige, 10 miliona, 30 oduzetih bodova!

Fudbalski savez Srbije potvrdio je da je dobio dokumentaciju od Evropske fudbalske unije vezanu za nameštanje dve utakmice odigrane u domaćim takmičenjima.

Obimna dokumentacija vezana za ove mečeve ima nekoliko vrsta dokaza, od praćenja sumnjivih uplata u kladionicama, do analize učinka igrača na meču.

FSS je već kažnjavao zbog nameštenih mečeva, a u slučaju duela Smedereva i Kabela. UEFA je u sezoni 2019/20 tražila da se ispita meč u Smederevu između ova dva tima a Disciplinska komisija FSS-a je izrekla novčanu i bodovnu kaznu klubovima.

Nakon što žalbe na odluku nisu usvojene Kabel je morao da plati 3 miliona dinara, a Smederevo 2 miliona dinara i uz to im je oduzeto po 10 bodova. N a kraju te sezone to je koštalo Smederevo ispadnaja u niži rang, dok je Kabel sa prvog mesta Prve lige Srbije pao na sredinu tabele.

Kazne mogu da budu i mnogo oštrije! U članu 80 pravilnika igrač, fudbalski radnik, klub, sudija ili drugi učesnik na utakmici ili takmičenju koji na bilo koji način zahteva ili učestvuje u neregularnosti utakmice ili takmičenja, ili stimuliše igrače svog, ili drugih klubova, tako da te aktivnosti prouzrokuju štetu ili korist svom ili drugom klubu, ili drugom klubu ili na drugi način povredi propise fudbalske organizacije ili Pravila fudbalske igre ili takmičenja u vezi sa regularnosti, uključujući i pokušaj učešća u neregularnosti, kazniće se:

- Igrač ­zabranom igranja od 6 meseci do 2 godine;

- fudbalski radnik, sudija ili drugi učesnik na utakmici ili takmičenju ­ zabranom vršenja funkcije od 1 do 2 godine ili zabranom vršenja bilo kakve aktivnosti u vezi sa fudbalom;

- klub oduzimanjem do 30 bodova ili kaznom do 30 negativnih bodova,

- klub vraćanjem u dva ranga niži stepen takmičenja ili vraćanjem u najniži stepen takmičenja, a u težem ili ponovljenom slučaju isključenjem iz budućih takmičenja tokom jedne ili dve takmičarske sezone;

Član 83 koji se odnosi na dostavljene informacije nadležnih organa UEFA, da su klub i fudbalski radnici "svojim činjenjem ili nečinjenjem ugrozili ili povredili integritet fudbalskih utakmica ili takmičenja", kazniće se na sledeći način:

- klub - novčanom kaznom od 1.000.000,00 (milion) do 10.000.000,00 (deset miliona) dinara, ili oduzimanjem 6 do 15 bodova, ili kaznom od 6 do 15 negativnih bodova za dobijanje prve informacije od UEFA. U zavisnosti od svih okolnosti konkretnog slučaja, organ koji izriče kaznu može kumulativno da izrekne novčanu kaznu ne manju od 1.000.000,00 (milion dinara), zajedno sa kaznom oduzimanja bodova ne manjom od 6 bodova, odnosno 6 negativnih bodova.

- klub - oduzimanjem od 6 do 30 bodova, ili kaznom od 6 do 30 negativnih bodova, za dobijanje druge informacije od UEFA,

- klub - diskvalifikacijom u najmanje jedan rang takmičenja niže u odnosu na takmičenje u kojem je bio učesnik u vreme izvršenja disciplinskog prekršaja iz ovog člana Pravilnika;

- fudbalski radnici ­ - zabranom vršenja bilo kakve aktivnosti koja je u vezi sa fudbalom u trajanju do godinu dana, za dobijanje prve informacije od UEFA;

- fudbalski radnici -­ zabranom vršenja bilo kakve aktivnosti koja je u vezi sa fudbalom u trajanju od godinu do dve godine, za dobijanje druge i svake naredne informacije od UEFA.

Fudbalski savez Srbije je nedavno dodao i novi član Disciplinskog pravilnika koji se odnosi na napuštanje terena u toku meča, što je u prethodnih nekoliko godina umelo da se desi na našim terenima.

Klub i igrači tima koji se u toku meča svojevoljno povuku sa terena, ili neaktivnim stavom na terenu (sedenje, ležanje, stajanje u mestu i sl.) odbiju da nastave meč, kazniće se:

- igrač koji inicira privremeni prekid igre - kaznom u trajanju od 6 meseci do godinu dana zabrane igranja;

- fudbalski klub učesnik Superlige i Prve lige Srbije - oduzimanjem od 3 do 12 bodova, odnosno od 3 do 12 negativnih bodova i novčanom kaznom u iznosu od 500.000,00 (pet stotina hiljada) do 5.000.000,00 (pet miliona) dinara;

- fudbalski klub učesnik Srpske lige i nižih liga - oduzimanjem od 3 do 12 bodova, odnosno od 3 do 12 negativnih bodova i novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 (sto hiljada) do 500.000,00 (pet stotina hiljada) dinara.

Kazne su predviđene i za trenere ili fudbalske radnike koji podstrekavaju privremeni prekid igre - i biće kažnjeni od šest do osam godina van fudbala.