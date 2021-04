JOŠ JEDAN ŠOK U SVETU FUDBALA: Žoze Murinjo DOBIO OTKAZ u Totenhemu!

Žoze Murinjo nije više trener Totenhema. Legendarni portugalski strateg dobio je otkaz u londonskom klubu, prenosi britanski „Telegraf“.

Čelnici „pevaca“ nisu bili zadovoljni rezultatima, pa su odlučili da je vreme za rastanak sa jednim od najboljih evropskih trenera.

Everton i Totenhem su remizirali za vikend (2:2) i to je bila kap koja je prelila čašu, a o ostavci se šuškalo već nedelju dana i poraza od Mančester junajteda (1:3).

„Pevci“ su u poslednja tri kola osvojili samo dva boda, pa je procenjeno da je timu potrebna šok terapija.

Jose Mourinho will be sacked “today” after being called in for talks at Tottenham, report the Daily Telegraph. https://t.co/cArX9WCFmK #THFC