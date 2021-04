Zidan: Peres zna moj stav, razmišljamo samo o polufinalu Lige šampiona

Trener fudbalera Real Madrida Zinedin Zidan rekao je danas da nema potrebu da javno brani predsednika kluba Florentina Peresa zbog formiranja Superlige, uz ocenu da predsednik zna njegov stav o toj temi.

"Predsednik zna šta mi je u srcu i šta mislim o tome, a mi smo ovde da se spremamo za sutrašnju utakmicu", rekao je Zidan, a preneo Skaj sport.

Fudbaleri Reala sutra od 21 sat dočekuju ekipu Čelsija, u prvom meču polufinala Lige šampiona.

Real je uz Barselonu ostao jedini klub, koji još uvek nije napustio novoformiranu Superligu Evrope, a Peres je ujedno i prvi čovek tog takmičenja.

"Nije da nismo zainteresovani za ostale stvari, samo nije trenutak da razgovaramo o tome. Igraćemo polufinale Lige šampiona i to je sve o čemu želimo da razmišljamo", dodao je Zidan.

Vest o Superligi saopštena je u nedelju, 18. aprila, da bi već dva dana kasnije klubovi osnivači počeli da je napuštaju, a medju prvim engleskim klubovima.

Prethodnih dana Peres je saopštio da bi projekat Superlige mogao da se "oživi".

"Mi na to ne utičemo, biće puno razgovora, i ja samo iznosim svoje mišljenje. Želim da vidim Real Madrid u sledećoj Ligi šampiona i to je to", rekao je Zidan.

Vezni igrač Reala, Eden Azar oporavio se od povrede butine i nakon šest nedelja pauze biće spreman za sutrašnji meč.

"U prošlom meču prvenstva je igrao 20 minuta i osećao se prilično dobro", rekao je Zidan.

Real je u prošlom meču španske lige odigrao 0:0 sa ekipom Betisa, pa se i dalje nalazi na drugom mestu Primere sa dva boda manje od Atletika.

Čelsi je za vikend na gostovanju savladao Vest Hem sa 1:0, u direktnom duelu za mesto koje vodi u Ligu šampiona, pa se sada nalazi na četvrtom mestu Premijer lige sa 58 bodova, tri više od petog Vest Hema, i četiri više od šestog Liverpula.

Meč izmedju Reala i Čelsija igra se sutra na stadionu "Alfredo di Stefano", od 21.00.