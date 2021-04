ŠOK PROMENA O KOJOJ PRIČA CEO SVET: Ronaldo napušta Juventus, igraće za duplo manju platu i ponovo će biti uzbudljivo gledati ga

Kristijano Ronaldo će definitivno ovog leta napustiti Juventus, a njegova sledeća destinacija je najverovatnije Mančester.

I to povratak u njegov Junajted, u kom je još davno stekao fudbalsku slavu.

Izvesno je da će Portugalac karijeru završiti u MLS, ali pre toga želi da još nešto uradi u evropskom fudbalu zbog čega je povratak među "crvene đavole" realan.

Manchester United have refused to sign Cristiano Ronaldo at current contract.



Only chance is if Cristiano cut 50% of his wages

