HAOS U ENGLESKOJ, DERBI Mančester - Liverpul OTKAZAN! Probijene sve POLICIJSKE blokade, navijači upali na stadion, NIŽU SE INCIDENTI (FOTO+VIDEO)

Međutim, da je danas izgubio od Liverpula, u utakmici koja će dobiti novi datum, Mančester siti bi i matematički osvojio novu titulu šampiona Engleske.

Odluka Glejzera da Junajted uđe u Superligu Evrope raspalila je navijače koji od tada prave nerede na ulicama Mančestera, a danas je sve eskaliralo na stadionu i to baš pred veliki derbi sa Liverpulom!

Sve je počelo ispred klupskog hotela, nakon čega je veliki broj navijača probio policijski kordon, ušao na stadion i počeo da uništava inventar. Stradale su korner zastavice, klupe za rezervne igrače, upaljene su baklje, a haos i dalje traje.

Ovo je jedan od najradikalnijih protesta u Engleskoj u poslednjih nekoliko godina, a zbog haosa koji vlada na i oko Old Traforda pitanje je hoće li se danas održati veliki derbi protiv Liverpula koji je na programu od 17:30.

Manchester United fans storm Old Trafford ahead of the match against Liverpool in protest of the club’s ownership 📸 pic.twitter.com/kfTJJ3MgD6

Navijači su bili besni zbog klupskih odluk, pogotovo jer su pristupili Superligi Evrope koja je kroz 48 sati doživela fijasko. Pogotovo su Glejzeri na udaru, vlasnici Junajteda, zbog njih su se i pred stadionom danas okupili navijači.

Međutim, sve je preraslo u jedan veliki incident kada su pristalice kluba probile barijere i upali na igralište čuvenog stadiona.

Great to see Pilot Mass gatherings being held in Liverpool over the past couple of days and in Manchester today. Hope in these tough times pic.twitter.com/qOOFLsnstn