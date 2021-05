Burzanović o Zvezdi: Oprostio sam 400 hiljada evra, nudili su mi kapitensku, a nisu mi dali da igram

Podgoričanin je ostavio trag u crveno-belom dresu.

Bivši fudbaler Crvene zvezde Igor Burzanović u razgovoru za podkast "Komuna" otkrio je neke detalje svog boravka na Marakani, kao i da je njegov otac bio veliki navijač crveno-belih.

- Iskrena ljubav, što se tiče Zvezde, je došla kroz moga oca. On je bio veliki navijač Zvezde, a ja sam veliki navijač Budućnosti. To je klub na jednom visokom nivou sa izvanrednim navijačima koji daju igračima neverovatnu podršku i vetar u leđa. Sve osim te polusezone, jer sam došao na polusezonu i osvojio duplu krunu, nije bilo lako. Dve godine i osam trenera, četiri predsednika kluba i tri sportska direktora. Posle te duple krune, Zvezda je već upadala u finansijsku krizu, u tom momentu nije bilo za plate. Niko nije razmišljao o štrajku jer smo svi mi znali da dobrim igrama sigurno ideš negde. To smo shvatili - rekao je Burzanović.