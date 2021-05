REAL U FINIŠU MEČA IZBEGAO PORAZ: Nastavlja se neverovatna trka za titulu u Španiji, pričaće se o penalu za Sevilju

Svega nekoliko minuta delilo ja Andalužane od velike pobede i prilike da se ravnopravno bore za titulu sa Atletiko Madridom, Realom i Barselonom.

Sada Sevilja posle ovog remija zaostaje šest bodova za "jorgandžijama" koji imao 77 bodova, dok dva najveća španska kluba imaju po 75 bodova, s tim da su "kraljevići" drugi jer imaju bolji skor od Katalonaca.

Nisu izabranici Zinedina Zidana odigrali dobru utakmicu, ali na kraju se piše i gleda samo rezultat, a on mnogo više odgovara Realu.

Gosti su posle prvih 45 minuta vodili sa 1:0, a strelac je bio Fernando posle asistencije Ivana Rakitića.

Nisu igrači Đilena Lopetegija koji nije mogao da vodi ekipu na ovoj utakmici odustali od svog stila igre ni u nastavku susreta.

Ipak, Real je uspeo da dođe do izjednačenja preko Marka Asensija, a onda se desila situacija o kojoj će se i te kako pričati u Španiji.

Nakon što je rukom u kaznenom prostoru intervenisao Eder Militao, akcija je krenula dalje. Igralo se, bez prekida, sve do drugog kraja terena gde je Bonjo oborio Karima Benzemu. I kada su svi očekivali penal za Real, koji bi Madriđane lansirao na vrh tabele, VAR je vratio penal u drugi kazneni prostor!

Siguran egzekutor najstrože kazne bio je Ivan Rakitić i nakon tog pogotka sve je išlo ka tome da će Sevilja odneti u Andaluziju ceo plen.

Ipak, Real se izvukao na volšeban način. Igrao se četvrti minut nadoknade - Toni Kros je šutirao, a lopta je pogodila Edena Azara i prevarila golama gostiju za konačnih 2:2.

