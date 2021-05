Da li je Dušan Vlahović novi BATISTUTA?

Da li je Dušan Vlahović više ikome iznenađenje ili je vreme da počnemo da ga posmatramo kao jednog od najboljeg napadača današnjice?

Sezona 2020/2021 ostaće u Italiji upamćena kao prekid dominacije devetogodišnje dominacije Juventusa i osvajanje titule Intera.

Ali, znate li bolji drugi utisak od partija koje u dresu Fiorentine pruža Dušan Vlahović?

Ne postoji.

Malo je glupo reći da novopečeni srpski reprezentativac igra sezonu karijere jer tek ima 21 godina.

Mnogo je bolje konstatovati da je sada samo nebo granica pred njim.

Laciju je spakovao dva gola i ponovo "zapalio čizmu".

I dok je kod prvog bilo "primedbi" da mu nije bilo teško to da učini (setićemo se svi pogodaka Inzagija, Đilardina i drugih fantastičnih napadača), kod drugog smo videli majstorski trzaj glavom i realizaciju vrednu svake pohvale.

Pali su rekordi koji su na rušenje čekali decenijama.

Onaj prošlonedeljni bio je "mator" čak 62 godine...

Tada je na gostovanju Bolonji u 34. kolu postigao dva gola i postao najmlađi igrač još od 1959. godine koji je postigao 18 golova u sezoni Serije A.

Imao je samo 21 godinu i 95 dana.

U subotu uveče je dostignut i prestignut legendarni Gabrijeln Batistuta kao stranac sa najviše datih golova u ljubičastom dresu u jednoj sezoni.

Sa ista dva gola Vlahović je postao prvi srpski napadač još od Darka Kovačevića i sezone 2002/2003 koji je dao 20 ili više golova u jednoj sezoni "liga petice".

Još je mnogo rekorda palo pred mladim srpskim napadačem, a jedan podatak posebno impresionira.

Naime, u 2021. godini su samo Robert Levandovski i Lionel Mesi dali više golova od njega.

Dakle, ne postoji treći igrač koji je bolji od njega u ovoj kalendarskoj godini.

Srbija može da bude ponosna, jer je njena reprezentacija dobila napadača za, makar, narednu deceniju.

Uz Aleksandra Mitrovića, koji ima takođe "samo" 26 godina, napad "orlova" mogao bi da bude najjača snaga našeg nacionalnog tima.



Zvezda ga pustila Partizanu

Italijanski mediji, pretežno "Gazeta" i "Calciomercato.com", kao da su imali spremnih nekoliko tekstova o Vlahoviću i odmah su ih pustili u etar.

Podsetili su da je odrastao u zemlji koja je rodila i Dejana Stankovića, da je odigrao jedan meč u njegovom klubu, ali da je njegov kasniji put bio utkan drugim bojama.

"Još kao dečaka snimili su ga i Crvena zvezda i Partizan. Godine 2014. tri meseca je bio član OFK Beograda, a odigrao je jednu utakmicu za pionire Zvezde. Međutim, Zvezdini direktori su ga pustili i on se pridružio omladinskoj školi Partizana".

Ko sada može da obuzda priče o transferima? Ne postoji takav.

Juventus, Inter i Milan odavno bacaju oko ka Firenci, s tim da i van "čizme" postoje interesovanja.

Nije mali broj onih poklonika fudbala koji smatraju da bi Duća sa uspehom odmah mogao da upadne u napad Barse ili Reala, Čelsija ili Sitija.

Naravno, jako je važno izabrati pravu sredinu za život, da ima mir i spokoj u neminovnom daljem procesu rada na sebi, ali i znati da će dobiti adekvatnu šansu u pravom sistemu.

Jer, ne sme se zaboraviti da je do sada sva igra praktično bila bazirana na njemu u timu koji se do pre neko veče borio za opstanak u Seriji A, i to je sigurno uticalo na njegov meteroski uspon.

Odrastao nekoliko metara od "Teleoptika"Nije tajna da je Dušan Vlahović još od malih nogu pokazivao sportsku drskost i apsolutno nikakav respekt prema rivalima na terenu.

Naravno, kao i mnoge bisere Partizanove škole, i njega je brusio čuveni čika Trba, Dušan Trbojević.

Odrastao je u neposrednoj blizini TC "Zemunelo", gde je nemilice "maltretirao" znatno manje vršnjake.

Davao je po nekoliko golova po utakmici u omladinskim selekcijama Partizana, a zbog blizine "Teleoptika" je dosta sazrevao od gledanja saigrača iz prvog tima, pa i druženja sa njima.

Saša Ilić je imao svog miljenika, to je bio momak korpulentne građe koji je sa samo 16 godina debitovao u prvom timu crno-belih.