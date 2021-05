SINIŠA MIHAJLOVIĆ POSTAJE DEDA! Trener Bolonje ZAPLAKAO kada je čuo radosnu vest! Ćerka čeka dete sa fudbalerom (VIDEO)

Ćerka mu na poseban način saopštila predivnu vest.

Njegova mlađa ćerka Virdžinija na društvenim mrežama objavila je da je trudna.

Ona je svom dečku Alesandru Vogliaćiju na simpatičan način saopštila da će postati otac. Fudbaler je bio u potpunom šoku, ali i njen otac Siniša!

- Želimo nešto da vam otkrijemo! Dok već po ko zna koji put pišem ove reči o ovom video snimku, obuzela me jeza, najčarobniji drhtaji koje sam ikada osetila na svojoj koži. Jer se i dalje borim da verujem u to. Jer još uvek nisam sasvim shvatila da je najveći san koji smo sanjali, od prvog zajedničkog dana, sada stvarnost. Ali uvek sam znala da bi to bio ti, ljubavi moja - otac moje dece. Želeli smo te svom dušom i ne mogu ni da opišem koliku radost osećamo govoreći ti danas da ćemo postati mama i tata. Tako si malena u meni, ali si tako velika u našim srcima - napisala je Virdžinija u opisu snimka i otkrila da čekaju devojčicu.

Podsetimo, Siniša je u dugom i srećnom braku sa Arijanom, koja je svojevremeno otkrila kako ju je popularni Miha osvojio i čega se sve odrekla da bi bila sa njim.

– Odabrala sam porodicu i rekla bih da sam dobro izabrala. Siniša me osvojio svojom slatkoćom. Tačno je da je došao na večeru i zamolio mog oca za dozvolu da me zaprosi – rekla je Arijana jednom prilikom.

Iz njihovog braka nastala je i velika porodica, pa tako danas imaju dve ćerke, Viktoriju i Virdžiniju, kao i tri sina, Dušana, Miroslava i Nikolasa.

Sad je očigledno vreme za proširenje porodice, pošto je Virdžinija u blagoslovenom stanju, a nema sumnje da donosi radost celoj porodici, naročito Mihajloviću.