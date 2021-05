DEJAN STANKOVIĆ JE PRODUŽIO UGOVOR SA CRVENOM ZVEZDOM DO 2024. GODINE! Terzić: Postavljamo nove ciljeve

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je danas da taj fudbalski klub želi dugoročno da razmišlja i da je produžetak ugovora sa trenerom Dejanom Stankovićem potvrda toga.

"Današnjim potpisom postavljamo nove ciljeve i šaljemo poruku da Zvezda želi dugoročno da razmišlja. Od prvog trenutka kada se pojavila ideja da Stanković dodje za trenera, a to je bilo posle njegovog poziva gde je on samouvereno telefonski prezentovao šta može, koliko želi, kakve su mu ambicije i na koji bi način podigao Zvezdu. Osetio sam to da nije priča, već da on to nosi kao ideju u ; sebi i da može da je prenese na teren, te našem klubu donese novu vrednost. Od tada pa do danas, on je porastao kao trener i dokazao se kao čovek mnogo puta. Ubeđen sam da će imati veliku karijeru", rekao je Terzić za sajt kluba.

Trener Dejan Stanković je produžio ugovor sa Crvenom zvezdom do 2024. godine.

"Voleo bih što duže da ostane u Zvezdi, a potpisom na tri godine smo mu poslali poruku koliko verujemo u njega i koliko bi želeli da ostane. Osvojili smo četiri titule u nizu, četiri grupne faze igrali i to sada nije cilj, nego neko normalno očekivanje, čega je i Stanković svestan. Znamo šta smo postavili kao ciljeve i prioritete i hrabro ulazimo u sve to. Ne živimo od stare slave i nema minulog rada, i hrabro se suočava onome što nas čeka u julu kad krenu kvalifikacije za Ligu šampiona. Srećni smo i zadovoljni i nadam se da su i naši navijači", kazao je Terzić.

On je naveo da Stankovića "doživljava kao prijatelja".

"Debitovao je protiv OFK Beograda kao šesnaestogodišnjak, kada sam ja bio kapiten tog kluba, ukrštali su nam se putevi i posle... Kada sam bio predsednik Fudbalskog saveza Srbije, on je bio kapiten reprezentacije. Doveo sam ga za trenera, pružio mu šansu, imamo izvanredan lični i privatni odnos i tako će biti i dalje", dodao je generalni direktor Zvezde.

Terzić je istakao da očekuje da Crvena zvezda i petu godinu u nizu igra grupnu fazu nekog evropskog takmičenja i da želi da to bude Liga šampiona i da će klub učiniti sve da se to i ostvari.