CRVENO-BELI ZA DUPLU KRUNU, CRNO-BELI ZA SPAS SEZONE: Zvezda - Partizan (0:0), Vujačić prvi zapretio u nastavku, Katai uzvratio istom merom!

Fudbaleri Crvene zvezde i Partizana igraju finale Kupa Srbije na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.

Tok meča: 

78. minut - Najbolja šansa na meču. Prošao je Ben po levoj strani, zavrnuo loptu na peterac Veljku Nikoliću, ali Urošević je sprečio siguran pogodak pošto je Stojković već bio savladan.

76. minut - Najbolja šansa u nastavku. Posle kornera probao je Milunović glavom u svom stilu, ali na mestu je bio Stojković.

72. minut - Dve izmene i u Partizanu. Lutovac i Natho u igri su umesto Jovića i Markovića.

72. minut - Gobeljić je u igri umesto Gajića. Srnić je takođe ušao umesto Kataia.

66. minut - Umesto Kange u igri je Veljko Nikolić.

65. minut - Centrirao je Mrković, zbunili su se Borjan i Pankov, ispala je lopta golmanu Zvezde, ali na nju je naleteo u gužvi Gajić koji je izbio u korner.

61. minut - Prvi žuti karton za Bena zbog faula u skoku nad Uroševićem.

60. minut - Posle prodora Kange, do lopte je dišao Ben koji je odmah prosledio do Kataia koji je sa penala probao spoljnom, ali to je otišlo preko gola.

59. minut - Prvi pokušaj u nastavku za Partizan. Probao je Vujačić glavom posle kornera, ali lopta ide preko prečke. Nije retkost ove sezone da Igor upravo tako postigne pogodak.

57. minut - Dosta opreznije igra se u nastavku, bez konkretne šanse u drugom poluvremenu.

46. minut - Izmena u ekipi Partizana umesto Svetozara Markovića u igri je Bojan Ostojić

46. minut - Počelo je drugo poluvreme

Okončan je prvi deo igre.

45. minut - Posle centaršuta Rodića probao je glavom Ben, ali nije lepo zahvatio loptu i ona je otišla preko prečke. Deluje da je zahvatio više ramenom neko glavom.

43. minut - Nova odlična prilika za Falćinelija. Posle povratne lopte na peterac probao je Italijan petom, ali lopta prolazi tik pored desne stative gola Stojkovića. Golma Partizana ostao je nepomičan.

37. minut - Ponovo odlična šansa za Jovića. Centrirao je sa desne strane Jojić, primio je Jović u "srcu" šesnaesterca, oslobodio se protivnika, probao iz okreta ali nije lepo zahvatio loptu pa je ona otišla daleko preko gola Zvezde. Druga dobra šansa za mladog Nemanju Jovića.

36. minut - Probio je po levoj strani Ivanić i loptu "zavrnuo" na penal, ali Kanga je kasnio i nakon toga napravio faul.

33. minut - Probao je Katai iz slobodnjaka posle faula na ivici šesnaesterca, ali Stojković je sjajno reagovao i sačuvao svoju mrežu. Ređaju se šanse na obe strane, igra se dosta dinamično.

31. minut - Najbolja šansa za Partizan na meču. Posle pasa Markovića kroz noge Milunovića do lopte je došao Jović koji je probao šutem po zemlji u kontra ugao, kao pre par minuta Italijan, ali jedan fudbaler domaćih je loptu izbio sa linije i tako sačuvao svoju mrežu.

25. minut - Najbolja šansa na meču. Posle centaršuta Ivanića loptu je promašio Jović, do nje je došao Falćineli koji je primio i opalio iz prve u kontra ugao, ali promašio je ceo gol. Užasno se obrukao Nemanja Jović koji je promašio celu loptu i tako napravio šansu za Italijana koji se ipak nije snašao najbolje.

18. minut - Lepo je centrirao Katai sa leve strane, ali niko od igrača nije uspeo da dođe do lopte i ona je samo prošla kroz šesnaesterca Partizana.

15. minut - Prvi pokušaj na meču za Partizan. Probao je Jojić šutem po zemlji u desni ugao gola Zvezde, ali sjajna odbrana Milana Borjana. Sjajno je do Jojića loptu dodao Jović.

13. minut - Nakon jakih nekoliko uvodnih minuta tempo igre drastično je opao.

7. minut - Probao je iz velike udaljenosti Ivanić, ali dosta je to bilo neprecizno.

4. minut - Katai je u skok duelu zakačio Markovića koji se uhavtio za glavu jer ne nezgodno pao. Meč je prekinut, ušla je na teren Partizanova medicinska ekipa.

2. minut - Posle sjajnog pasa Kange probao je Falćineli po zemlji sa desne strane ispod noge Vujačića, ali lopta prolazi pored desne stative gola Stojkovića.

1. minut - Utakmica je počela!

Zvezda ove sezone pokušava da osvoji 11. duplu krunu.

Partizan će odigrati sedmo uzastopno finale Kupa Srbije, a poslednji put osvojio je trofej u tom takmičenju 2019. godine. Crveno-beli su poslednji put trijumfovali u Kupu 2012.

Partizanu je to jedina šansa za trofej u ovoj sezoni, pošto je Zvezda odbranila šampionsku titulu.

Sastavi:

Crvena zvezda (4-1-4-1): Borjan – Gajić, Milunović, Degenek, Rodić – Sanogo, Ben, Ivanić, Kanga, Katai – Falčineli

Partizan (4-2-3-1): Stojković – Miljković, S. Marković, Vujačić, Urošević – Zdjelar, Šćekić – L. Marković, Natho, Jojić – Holender

17. 14 - Nekoliko sati uoči meča Delije su postavile transparent na severnoj tribini sa jasnom porukom svojim ljubimcima.

17. 05 - Odlićne vesti za navijače Zvezde stigle su tokom dana, dugo priželjkivano pojačanje Aleksandar Dragović, novi je član crveno belih.

Crno-beli imaju 16 trofeja u Kupu, a crveno-beli 24.

Utakmicu će suditi Srđan Jovanović, njegovi pomoćnici će biti Uroš Stojković i Milan Mihajlović, a četvrti sudija biće Lazar Lukić.

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je u najavi meča da se nada da će njegova ekipa pobedom u Kupu Srbije zaokružiti divnu sezonu i istakao da ga uopšte ne zanima da li će utakmica biti lepa ili ne, već samo osvajanje "duple krune".

⚽ FK Partizan

🏟️ Rajko Mitić Stadium

📌 Belgrade 🇷🇸

🕖 19.00 hours

🏆 #KupSrbije



Večiti. Derbi. Cup. Final.



Come. On. Zvezda. #fkcz 🔴⚪ pic.twitter.com/s0YAMGl19k — FK Crvena zvezda in English (@crvenazvezda_en) 25. мај 2021.

"Moja očekivanja, kao i očekivanja svih u klubu, jesu da zaokružimo jednu divnu sezonu osvajanjem duple krune. Mi ćemo sve uraditi. Iako smo osvojili prvenstvo tri-četiri nedelje pre kraja, nismo posustali, nastavili smo dobro da radimo, da se spremamo i za Kup i za nešto što nas čeka u skorijoj budućnosti", rekao je Stanković na konferenciji za novinare na stadionu "Rajko Mitić" i nastavio:

Kada padneš digni se, s nama nema predaje - HRABRO SRCE NE POSUSTAJE! ⚫⚪🔥

🏆▪️Kup Srbije - finale

🆚▪️FK Crvena zvezda

🏙▪️Beograd

🏟️▪️Stadion Rajko Mitić

📆▪️25. maj 2021.

🕒▪️19:00

📺▪️ @arenasporttv

📲▪️#CZVPAR pic.twitter.com/keKDXyUdTa — FK Partizan (@FKPartizanBG) 25. мај 2021.

"Derbi - nikad se ne zna. Milion puta smo o tome pričali. Mi smo spremni. Radili smo na svim detaljima, sitnicama, jer znamo da derbi uglavnom odlučuju takve stvari. Videli ste da je i poslednji derbi odlučio jedan korner", rekao je Stanković.

Stanković je naveo da su svi igrači zdravi i spremni za sutrašnje finale i da jedino ne može da računa na Milana Pavkova zbog žutih kartona.