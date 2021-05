GOBELJIĆ JE MALA BEBA ZA LEGENDU PARTIZANA: Sećate li se kako je Vlado Čapljić pokazao muškost u bivšoj Jugi?! (FOTO)

Marko Gobeljić se zbog neprimerenog gesta na finau Kupa Srbije našao na dežurnim stupcima domaće javnosti. Internet prosto gori već dva dana zahvaljujući njegovom skaradnom potezu, gde pritrčava pred golmana Partizana Vladimira Stojkovića, skida šorts i ostaje u donjem vešu.

Red Star celebrstes winning the cup & Marko Gobeljic goes up to Partizan keeper Vladimir Stojkovic & takes his shorts off.



Before the match Stojkovic told media "Rape me if we lose"



2 absolute morons shaming themselves & our football with such statements & actions. pic.twitter.com/83MmKhAsGR