GORI STADION REALA! Udarna vest, užas u Madridu: 'Santijago Bernabeu' U PLAMENU (VIDEO)

Udarna vest stigla je iz Madrida, a uz nju i mnoštvo fotografija i snimaka stadiona Real Madrida u plamenu.

Još uvek nije poznato šta je izazvalo požar, kao ni da li ima povređenih.

Kroz jedan od delova konstrukcije stadiona video se ogroman plamen i gusti dim koji se izdiže iznad "Santijago Bernabeua", a snimci i fotografije dolaze od Madriđana koji sa nekoliko vidikovca u gradu prate situaciju.

Oh damn the santiago bernabeu is on fire pic.twitter.com/zi4cFhOVMD