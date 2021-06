LUDILO NA ULICAMA MAĐARSKE: Sve gori i odjekuje! Ovi prizori su nestvarni! Navijači najavili pakao: 'Francuzi, jeste li spremni!?'

Mađari danas igraju jednu od najvažnijih utakmica u skorijoj istoriji. Od 15 časova izlaze na megdan najvećem favoritu za osvajanje Evropskog prvenstva, aktuelnom svetskom prvaku. Dakle, spektakl je zagarantovan.

Što dalje znači da je i raspoloženje među navijačima selekcije naših severnih komšija najblaže rečeno na granici ludila, što i pokazuju snimci i fotografije koje stižu od ranog jutra sa ulica i trgova glavnog grada.

Are you ready for the #HUN thunder claaaap? 👏⚡️ #EURO2020 pic.twitter.com/VUZZVbDGr3

Pristalice Mađara kao u transu, u gomili, kliču, pevaju, skandiraju, pale baklje i dimnjake u slavu svog fudbalskog tima, a glasni aplauzi odjekuju gradom.

Mađari nisu imali sreće pri žrebu, zapale su im sve same aždaje - Portugalci, Nemci i Francuzi, ali vera u prolaz ne napušta fanove, koji su svedočili sjajnoj partiji svog tima na otvaranju EURO sa Portugalcima, do 80. minuta, posle čega su poklekli.

🤩 #HUN fans are on 🔥🔥🔥 ahead of today’s clash with #FRA at #EURO2020 pic.twitter.com/ZQxF7lQvMw