Dalić: Cilj smo ostvarili, ali ova reprezentacija vredi više

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić rekao je danas da je ekipa ispunila cilj prolaskom u nokaut fazu na Evropskom prvenstvu, ali da je htela više i da može više.

"Cilj je bio da prodjemo grupu i to smo uradili, nismo se provukli. To je cilj koji smo ostvarili, iako to nije bio naš zadnji cilj, hteli smo više jer ova reprezentacija vredi više i može više. Ali, žreb nam je dao Španiju. Kada pogledamo sve, ispali smo u produžecima i to je u ovom trenutku naša realnost s obzirom na sve okolnosti i kroz šta smo sve prolazili", rekao je Dalić na konferenciji za novinare, prenela je Hina.

Vicešampion sveta Hrvatska je sinoć u osmini finala završila takmičenje na Evropskom prvenstvu, porazom od Španije posle produžetaka, 3:5.

"Tužan sam i ponosan posle te utakmice. Tužan sam zbog igrača koji su dali poslednji atom snage, tužan sam zbog navijača. Ponosan sam na ovo što smo napravili, na drugo poluvreme, na sinergiju navijača i na igrače koji su ostavili srce na terenu", rekao je hrvatski selektor.

Hrvatska je povela u 20. minutu autogolom Pedra, a izjednačio je Pablo Sarabija u 38. minutu. Španija je povela golom Sesara Aspilikuete u 57. minutu, a treći gol postigao je Feran Tores u 77. Hrvatska je smanjila zaostatak golom koji je postigao Mislav Oršić u 85. minutu, a izjednačila je u drugom minutu nadoknade vremena golom Marija Pašalića i izborila produžetke.

Španija je povela u 100. minutu pogotkom Alvara Morate, a pobedu je obezbedio Mikel Ojarsabal golom u 103. minutu.

"Izgubili smo utakmicu u podužetku. Prvo poluvreme nismo bili dobri, previše smo se umorili trčeći za loptom, nismo bili kako treba. U drugom poluvremenu smo se vratili i uradili sve što treba, onda smo ušli u produžetke i stvorili dve velike šanse na početku produžetka. Ali, nakon toga smo izgubili energiju", dodao je Dalić.

On se osvrnuo na greške u jučerašnjoj utakmici koje su se dogodile u trenutku kada je njegova ekipa primila dva gola.

"Sigurno je da su to bizarne greške, koje se ne dogadjaju svakome. Protiv Španije ne možeš praviti takvu grešku. Španci kažnjavaju sve neopreznosti", rekao je Dalić, misleći na 37. minut kada je Španija postigla gol dok je Ante Rebić menjao kopačke i na trenutak kada je Joško Gvardiol pio vodu kada su Španci postigli svoj treći pogodak.

Govoreći o pripremama za utakmicu protiv Španije i eventualnim greškama, Dalić je rekao da je utakmica pripremljena kako je trebalo, ali i da prihvata greške.

"Kada smo razgovarali o zamenama za Perišića, ja sam se odlučio za Rebića, očekivao sam da će on tu utakmicu odigrati najbolje do sada, to je bila ideja. Na desnom boku je ostao Juranović, tu nije bilo dilema. Milsim da smo tu napravili sve. Uvek kada izgubiš misliš 'Mogao sam ovako ili onako', ali ja stojim iza onoga što sam odlučio. Greške postoje i ja sam ih napravio, stojim iza njih", ; naveo je.

Što se tiče svoje budućnosti u reprezentaciji, Dalić je rekao da je ostvario cilj u reprezentaciji, ali da će sada sve analizirati i podvući crtu. On je najavio i da će razgovarati sa starijim igračima pošto Hrvatsku očekuju kvalifikacije za Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine,

Dalić ima ugovor sa Fudbalskim svezom do kraja 2022. godine.

"Kvalifikcije za SP u Kataru kreću 1. septembra s Rusijom. Treba sve analizirati. Ja ću ovih dana porazgovarati s Lukom (Modrićem) pa ćemo doneti zajedničku odluku. Još nismo stigli da razgovaramo, to su stvari koje trebaju prespavati. Šta god da bude, 1. i 4. septembra se igraju prve utakmice, mora se krenuti dalje, to mora što pre da se reši", naveo je.

Što se tiče mladih igrača u reprezntaciji Joška Gvardiola, Mislava Oršića, Josipa Brekala, Dalić je rekao da su svi pokazali da se na njih može računati.

"Svima njima se vratio pošten odnos u reprezentaciji, oni nisu možda imali dovoljnu minutažu, ali su ćutali i vratilo im se kako su zaslužili. Pokazali su ovom utakmicom da na njih treba računati više i da će oni biti izbor reprezentacije", rekao je Dalić.

"Hrvatska je juče pokazala da ima snagu, kvalitet i karakter i da može da igra protiv svih reprezentacija na svetu. Juče je igrala protiv jedne od najbojih. Hrvatska ne sme i ne treba da strahuje za svoju budućnost", naveo je Dalić.