POTRESNE REČI MILANA BORJANA: Moj sin treba da zna odakle mu je otac (VIDEO)

Kapiten fudbalera Crvene zvezde Milan Borjan odlučio je da podrži snimanje filma o Oluji, a ispričao je o svemu što mu se dešavalo.

On je rođen u Kninu i njegova porodica je jedna od mnogih koja je bila prinuđena da spas potraži negde drugde.

- Mnogo je teško, jer znajući da si izbegao iz rodng mesta i da ne možeš da se vratiš je dosta teško. Mnogo je ljudi izgubilo živote i treba da se obeležava svake godine godišnjica ovog pogroma. Ostavlja veliki trag na svima nama sve to što se desilo. Svaki put kad pomisliš da ne možeš da se vratiš tamo odakle si to mnogo boli, ali to je život. Treba gledati dalje i dobro je da se sada širi mir, da nema rata i da širimo ljubav - rekao je Borjan.

Ovaj 33-godišnji čuvar mreže je istakao da želi da njegov sin zna odakle mu je otac.

- Istorijski je momenat to bio i sva deca, pa i moj sin treba da zna odakle mu potiče otac, gde se rodio i svi treba da znaju šta se tada desilo, da se nikad ne zaboravi, zato i treba da se snimimo film. Dosta ljudi je izbeglo odždo, dosta ljudi je pronašlo život i mir sada, ali svi mi na neki način držimo u srcu to odakle smo i mnogo nam to znači.

Dosta ljudi je izbeglo, ali najvažnije je da su roditelji od njih pokušali da naprave dobre ljude.

- Oluja, 250.000 ljudi je izbeglo, došlo bez ičega, borilo se kroz život. Naši roditelji su uspeli da nas stvore da budemo dobri ljudi, sportisti, da ne gledamo na takve stvari, da ne gledamo na rat, da širimo ljubav i mir i drago mi je da nove generacije mogu da šire ljubav i mir, a ne mržnju i rat. LJudi kroz film, serije, istorijske momente treba da znaju da ne treba širiti takve neke stvari, već ljubav. Pokažite ljudima kakav smo narod, da smo mi ljudi koji smo izgubili domove i detinjstvo zbog rata. Ne treba to više da se dešava u svetu, bitno je samo da širimo mi i ljubav - zaključio je Borjan.