MESI VEĆ ODABRAO BROJ NA NOVOM DRESU! Do nastavka karijere deli ga samo potpis!

Najjače glasine govore da će karijeru nastaviti u Parizu i narednih dana potpisati trogodišnji ugovor sa Pari Sen Žermenom.

Ide se čak dotle, da se tvrdi da je pristao da uzme novi brokj dresa, jer desetka već pripada Brazilcu Nejmaru. Dobro obavešteni tvrde da će po dolasku u Pariz Mesi zadužiti opremu sa brojem 19.

(🌕) Messi plans on wearing the #19 jersey at PSG, after refusing to take the #10. @JulienMaynard #Transfers 🇦🇷