OPŠTA LUDNICA U PARIZU! Navijači izašli na ulice i blokirali aerodrom zbog najavljenog dolaska Lionela Mesija!

Danima se najavljuje da će Argentinac potpisati ugovor sa Pari Sen Žermenom, čak su i otkriveni pojedini detalji istog, iako on sam, tokom jučerašnjeg obraćanja na "Nou Kampu" nije otkrio mnogo toga, sem da se između ostalog pregovara i sa klubom iz Grad svetlosti.

- Postoji mogućnost, ali nisam se dogovorio ništa ni sa kim. Radi se na tome. PSŽ jeste jedna od opcija, ali me je nekoliko klubova zvalo i mnogi su zainteresovanui. Naravno, razgovaram i sa PSŽ-om, otkrio je Mesi.

I dok su navijači Barselone tokom jučerašnjeg dana tugovali oko "Nou Kampa" i gledali kako klub napušta legenda, a jedan deo i vrećao ostatak tima, u Parizu je situacija potpuno drugačija.

Tamošnji listovi su najavaili da bi Mesi trebalo da sleti u Pariz danas, kako bi obavio lekarske preglede i potpisao ugovor.

To je bila incijalna kapisla navijačlma da se okupe ispred malog aerodroma "Burže", na koji se očekuje da će sleteti avion, kojim stiže 34-godišnji fudbaler. Takođe, na tom mestu je prisutan i veliki broj predstavnika medija.

Bogati katarski vlasnici su očigledno pronašli način da ubede Mesija da stigne u Pariz, a on bi najkasnije danas popodne trebalo da završi sve formalnosti i bude spreman za potpisivanje ugovor.

U Parizu su svi na nogama, a brojne ulice su već zatvorene i blokirane, policija obezbeđuje prilaz, međutim, nije poznata tačna ruta kojom će Argentinac putovati.

Mesi se nedavno fotografisao sa igračima PSŽ-a, Nejmarom, Paredesom, Veratijem i Di Marijom, što je bila još jedna indicija da bi zaista mogao da se preseli na "Park prinčeva".

- Bili smo na zajedničkom odmoru i fotografija ja slučajno nastala. Nejmar me je pozvao da se vidimo, bio je tu i Ivan Rakitič, a oni su me u razgovoru, kroz šalu pozivali da dođem u Pariz, ali ponavljam, i dalje ništa nije gotovo, kazao je Mesi.

🚨🔥 Présence de la presse et médias au Bourget et devant le #PDP . Plus l'ombre d'un doute. Lionel #Messi 🇦🇷 arrive à Paris ce jour et sera, selon toute vraisemblance, présenté au Parc des Princes ce jour. #MessiAuPSG #BienvenueAuPSGMessi 🔴🔵🔥 pic.twitter.com/NbMmw3HWgF

Da možda jedino PSŽ u ovom trenutku poseduje novac kojim bi mogao da plati Mesija je pokazao i brat vlasnika PSŽ-a Kalid bin Hamad Bin Kalifa Al-Tani koji je objavio na svom Tviteru vest da su pregovori uspešno okončani.

Al-Tani se nije libio da sa svima podeli ovu radosnu vest, a nekoliko sati kasnije je objavio i fotografiju zagrljenih Ramosa i Mesija, uz opis:

- Osam Liga šampiona - te i na taj način poručio celom svetu da najbolji fudbaler stiže na "Park prinčeva".

Podsetimo, Mesi je u Barselonu stigao sa 13 leta, prošao je sve mlađe kategorije čuvene škole fudbala "La Masije", a za prvi tim je debitovao u novembru 2003. na prijateljskom meču sa Portom, kada je imao 16 godina, četiri meeseca i 23 dana.

Od tada je odigrao 778 utakmica i postigao 672 gola. Mesi je sa katalonskim klubom osvojio čak 35 trofeja. Deset puta je bio prvak Španije, četiri puta šampion Evrope, a u kolekciji trofeja ima još sedam Kupova Španije, po tri Svetska klupska prvenstva i Superkupa Evrope.

🚨 | They are closing the area for the arrival of Messi in Paris 🛬🇫🇷



It's a metter of time ⏳#PSG 🔵🚀 pic.twitter.com/x1A54cwToj