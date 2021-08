'RONALDO ŽELI DA SE UBIJE!' Mesijev odlazak u PSŽ ga potuno dotukao! Argentinski fudbaler svojom izjavom otkrio previše?

Argentinski fudbaler Anhel di Marija govorio je o Mesijevom prelasku u PSŽ, ali nije propustio priliku da pecne Kristijana Ronalda.

„Meni je lako da igram sa Leom. Ako kreneš napred on ti doda loptu pravo u noge. Nema izgovora. Imam odličan odnos sa njim i na terenu i van njega. Brzo shvatiš šta on voli. Leo nije sa ovog sveta, razmišlja unapred, pronalazi te sa loptom savršeon, nikada nisam to video. Igrao sam sa Ronaldom, Nejmarom, Mbapeom, Runijem, Ibrahimovićem, Benzemom i kažem vam da nikada nisam video tako nešto. Mesi je unikat“, počeo je Di Marija za „TyCsport“.

„Kristijano verovatno želi da se ubije što nije ovde. Veličina i broj igrača koje PSŽ ima u ovom momentu je nešto unikatno. Dešavalo se i ranije da jedan klub ima velike igrače, ali nikada ovoliko najboljih na jednom mestu. Ronaldo je sigurno želeo da bude ovde, ali su srećom doveli Mesija", zaključio je Di Marija.