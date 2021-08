DA PUCAM IZ PIŠTOLJA KAD IZGUBI IGRAČA? VODIO SAM IH U TOALET! Šou trenera Kluža na 'Marakani' - NACIJO, IZVINI!

Trener rumunskog šampiona bez dlake na jeziku analizirao je meč koji je sinoć odigran na stadionu "Rajko Mitić".

Po mnogima najkontroverzniji trener na Balkanu, Rumun Marijuš Šumudika, priredio je neviđeni šou na konferenciji za medije nakon debakla Kluža od Crvene zvezde (4:0) u prvom meču plej-ofa za plasman u grupnu fazu Lige Evrope.

Trener rumunskog šampiona bez dlake na jeziku analizirao je meč koji je sinoć odigran na stadionu "Rajko Mitić".

Izvinjavao se naciji zbog debakla, prosipao šale, na urnebesan način prozivao svoje fudbalere i do suza nasmejao novinare.

"Prvo moramo da priznamo da je ovo sraman rezultat. Sve to je zahvaljujući neverovatnim individualnim greškama. Ne bih želeo da se žalim na to, jer kada igrate fudbal stalno nešto novo naučite. Ne bih voleo da vidim ovako lošu igru mojih izabranika ponovo. Igrali smo protiv ekipe koja je delovala odmornije od nas, videli smo da su dobili sve duele u igri 1 na 1. Videli ste i sami da su u prvom poluvremenu samo dva puta došli do kaznenog prostora i primili smo dva gola. U drugom delu smo im dali dva poklona. Iz prekida smo olako primali golove i ako je to greška trenera, preuzimam odgovornost" kaže rumunski stručnjak i dodaje:

"Ovakve golove koje smo primili, na taj način smo primili da ja to nisam video ni u trećoj diviziji gde sam bio trener".

Prisetio se kardinalnih grešaka svojih fudbalera i odmah je "planuo".

"Svaki put kad dođem pred vas, dolazim sa istinom, imam snage da priznam svoje greške, ali ovom prilikom mislim da bi trebalo da sedi pored mene još šest, sedam igrača i da oni objasne šta se desilo. Trebalo bi da ih je stid u odnosu na ono što su pokazali. Imali smo problema s povredama i otkazivanjima i najveći broj utakmica u Evropi. Sreli smo jednu normalnu ekipu, ekipu koja je profitirala od naših grešaka, a koja ima dobre igrače i dobro plaćene igrače. Vrede više, a ako smo skloni da pravimo poklone domaćinima, šta ja da radim. Da uzmem pištolj da upucam nekog kad izgubi igrača. Tri gola smo primili iz kontri, šta da radimo. Kao Plejstejšnu, FIFI, tamo bih pokušao nešto da uradim, ovde nisam mogao. Ivanić kod kornera daje gol bez skoka. Šta je da radim? Zar ja da uđem da skačem sa Ivanićem, grešim li u nečemu? Pitajte i srpske novinare šta da radim", kaže očajni Šumudika i dodaje:

Za ono što sam ja kriv, spreman sam da prihvatim krivicu, ali tu je bilo banalnih situacija i kao kada otvoriš lopovu vrata i kažeš 'evo ti Roleks, nosi'. Vi se smejete, a to je istina i ja to ne mogu da držim više u sebi. Iz dva centaršuta dva gola, a u drugom poluvremenu kao da je stigao Božić smo poklanjali. Mene niko ne brani, svi me napadaju, a pokušavam da budem korektan. Niko da stane u moju odbranu. Ovde sam previše dobar. Posle utakmice sam morao neke igrače da vodim i u toalet pošto su bili uzbuđeni. Šta da okrećem sada kad je 4:0.

Na kraju je odlučio da uputi izvinjenje ljubiteljima fudbala u Rumuniji.

"Iako je razlika u vrednosti igrača u korist Crvene zvezde, naši igrači su im i pored toga što su ovi vredniji, davali poklone. Čestitam Zvezdi na rezultatu, imaju sjajnu publiku i želim im mnogo sreće u budućnosti. Izvinjavam se mom narodu i državi zbog ovoga što se desilo, ali bih želeo da dođem na vaša mesta tu i da čujem od vas mišljenje o utakmici, da li je trener kriv za ovo večeras. Ako je kriv", poručio je Šumudika.