SKANDAL VEĆI I OD ONOG U BEOGRADU! Ronaldo stao da izvede penal, pa UDARIO PESNICOM PROTIVNIKA! (VIDEO)

Sem što se taj deo meča završio rezultatom 0:1 na stadionu "Algarve", u centru pažnje bio je i Kristijano Ronaldo.

Od skoro fudbaler Mančester junajteda je najpre udario rivala pripremajući se da izvede penal, pa mu je isti zatim bio odbranjen.

Here is the full video.... That Shirt-No.20 got exactly what he deserves 🤬😡

Well done Cristiano for instant action 👏👏pic.twitter.com/DHKpZJRQCC