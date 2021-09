RONALDO NASEO NA PROVOKACIJU! Zbog ovoga je Portugalac udario O'Šeja! Kočnice popustile! (VIDEO)

Jedan od najboljih fudbalera svih vremena, Krstijano Ronaldo, doneo je svom Portugalu preokret protiv Republike Irske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo (2:1).

Ronaldo je glavom u 89. i 96. minutu upisao dva gola, i tako je sa ukupno 111 postignutih golova pretekao Iranca Ali Daeija, koji je za svoju selekciju postigao 109 golova.

Međutim, nakon meča se nije samo pričalo o fudbalskom umeću neponovljivog Portugalca i njegovom veličanstvenom rekordu... Naime, velika bura podigla se zbog jednog nepromišljenog poteza Portugalca, koji je mogao skupo da košta njegovu reprezntaciju.

Ronaldo je u provom poluvremenu naseo na provokaciju reprezentativca Irske Darena O'Šeja.

Bio je prekid zbog provere VAR-a, a Ronaldo je kod bele tačke u kaznenom prostoru Republike Irske čeka potvrdu penala. O'Šej mu je u prolazu namerno pomerio loptu, a nervozni Portugalac je zamahnuo rukom i udario Irca u ruku.

Naravno, iskusni O'Šej je pogledao prema Ronaldu i uhvatio se za glavu i teatralno pao na zemlju u nadi da će sudije isključiti najboljeg fudbalera Portugalije.

Međutim, to se nije dogodilo, sudije nisu videle ovu predstavu jer su u tom momentu proveravale VAR.

Ronalda i Portugal je pogledala sreća.

Pogledajte kako je to izgledalo:

"He probably shouldn't raise his arms but it's nothing dangerous."



Was Cristiano Ronaldo fortunate to stay on the pitch after raising his hands to Dara O'Shea before he missed his first-half penalty? 👀 pic.twitter.com/tvAvSV1o7Z