TUGA U SVETU FUDBALA! Preminuo bivši defanzivac Evrope - ZBOG KOBNE GREŠKE LEKARA BIO 39 GODINA U KOMI!

Nesrećni fudbaler je sada već davne 1982. godine doživeo povredu kolena i bila mu je potrebna hiruška intervencija.

Ušao je u bolnicu u Lionu kako bi obavio ovu rutinsku operaciju i nikada više nije nije izašao iz nje...

Anesteziolog je napravio kobnu grešku, fudbaler je pao u komu i nije se probudio gotovo četiri decenije.

Ex-PSG player Jean-Pierre Adams has been in a coma for 39 years after receiving anaesthetic that was meant to keep him out for a couple hours. He suffered the knee injury on March 17, 1982. 🤯



The player is still in a coma to this day, aged 73... 🙏 pic.twitter.com/7DzR0KAQjv