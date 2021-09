'PARTIZAN JE MOJ DOM!' Rikardo otkrio da se zbog ovoga vratio u Humsku, a onda je imao SUROVU poruku za Zvezdu!

Napadač iz Zelenortskih Ostrva Rikardo Gomeš (29) jedan je od retkih stranaca koji se vratio u srpski fudbal, a njegov novi mandat u Partizanu preti da nadmaši prethodni.

Na 12 utakmica postigao je 11 golova, od čega čak osam u domaćem šampionatu gde je najbolji strelac.

U intervjuu za "Meridian sport" golgeter crno-belih otkrio je glavni razlog povratka u Beograd i zapretio Crvenoj zvezdi uoči 165. večitog derbija koji je na program 19. septembra (18.00) u Humskoj.

Partizan je posle sjajnih igara izborio plasman u Ligu konferencija. Tamo su rivali u grupnoj fazi po meri. Dokle može Partizan u ovom takmičenju?

- U dobroj smo grupi. Evropske utakmice nikad nisu lake, ali spremni smo na pohod u Ligi konferencija.

Jedan ste od retkih stranaca koji se vratio u Partizan. Šta je to što vas je ponovo privuklo crno-belima?

- Partizan je moj dom. Osećam se veoma dobro ovde i svi su me želeli, tako da su sve to dovoljni razlozi.

Da li je istina da ste odbili milionske ponude da biste ponovo zaigrali u Beogradu? Možete li da nam otkrijete koji klubovi su bili zainteresovani?

- Istina je, znaju to i ljudi u klubu. Imao sam dve ponude iz Saudijske Arabije, ali sam procenio da nije trenutak da idem tamo.

Šta najviše volite u Beogradu?

- Obožavam ovaj grad, moja porodica ga takođe voli. Osećamo se sjajno ovde, isto kao i kad smo prvi put bili. Ne znam kako da objasnim, ali ovde se osećamo kao u svom domu.

S kojim saigračem se najbolje slažete? Ko je zadužen za atmosferu u svlačionici?

- Dobro se slažem sa svim saigračima. Često odem sa različitim saigračima na kafu ili večeru. I verujem da i ja njima prijam. Imamo nekoliko duhovitih momaka, ali ako bih morao da izdvojim najduhovitijeg, onda je to Vujačić.

Imate li neke rituale? Šta je prvo što uradite posle utakmice?

- Samo slušam muziku. Počnem posle sastanka i to traje do nekoliko minuta pre zagrevanja. Posle utakmice volim da pojedem picu. Uvek sam gladan posle mečeva.

Koji vam je omiljeni grad u kom ste igrali?

- Bez dileme - Beograd.

Da li ste znali da Partizan četiri godine nije imao bodovnu prednost u odnosu na Crvenu zvezdu? Može li da ostane ispred nje i na kraju šampionata?

- Nisam to znao. Naravno da možemo da završimo prvenstvo ispred Zvezde. Imamo dobar tim, verujem u našu ekipu i momci koji su stigli će nam pomoći da budemo još jači I kompetetivniji.

Dobro vam je poznat osećaj kad se postigne gol na derbiju protiv Zvezde. Hoće li ga biti i u predstojećem derbiju?

- Nadam se da hoće zato što radim naporno kako bi se to ostvarilo. Ako ne dam gol ja, daće neko drugi. Ciljevi ekipe su najvažniji. Ali ako se poklopi da se u derbiju ispune oba cilja – da pobedimo i da postignem gol, to će biti savršeno.

Kakav je uticaj Aleksandra Stanojevica na ekipu? Šta mislite o njemu kao treneru?

- Po mom mišljenju, igramo ovako dobro zbog njega. Znam da imamo dobre i kvalitetne igrače, ali trener izvlači najbolje iz nas. Do ludila nas tera da dođemo do maksimuma. Sjajan je stručnjak i to pokazuje.