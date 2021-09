TRESE SE HUMSKA! Suma progovorio o problemu sa Stanojevićem: Govorio je da sam POVREĐEN, iako nisam!

Reprezentativac Gvineje i fudbaler Partizana Sejduba Suma rešio je da progovori o svemu što se dešava u vezi njegovog slučaja u beogradskom klubu.

Podsetimo se, Suma već duže vreme nije u prvom planu trenera Partizana Aleksandra Stanojevića te se sve ćešće spominjao njegov odlazak iz Humskem međutim Gvinejac je sve to demantovao nakon svog obraćanja na Instagramu.

- Ljudi, polako, neću napustiti Partizan. U Srbiji sam i ne idem nigde. Ovde sam samo da objasnim šta se dešava sa mnom i sa klubom - počeo je Suma a zatim i otkrio zašto je kasnio na pripreme u Sloveniji pre početka sezone.

- Na odmoru sam izgubio pasoš, karticu, vozačku dozvolu i sve. Odmah sam kontaktirao klub koji mi je rekao da izvadim novi pasoš. Pošto to nije jednostavna procedura morao sam da sačekam nekoliko dana. Kada sam izvadio novi pasoš otišao sam na pripreme samo dva dana nakon što je i klub tamo otišao.

Suma je zatim progovorio i o ličnim problemima koje ima sa Stanojevićem.

- Jedini razlog toga što ne igram je trener. On je govorio je da sam povređen i kada to nisam bio! Svi su to videli. To je jedini problem koji imam u Partizanu. I kada sam igrao za reprezentaciju, iako su u klubu rekli da sam povređen, sedam dana sam odmarao nakon povratka u Srbiju. Kada sam se osetio "okej" i rekao doktoru da mogu da igram, produžena mi je pauza zbog koje sam i propustio derbi - izjavio je Suma i dodao:

- Volim ovaj klub, imao sam priliku da odem ali nisam, rešio sam da ostanem. Poštujem klub, navijače, volim moje saigrače ali moram da razumem i odluke trenera. Moram da prihvatim i da se potrudim da dam sve najbolje od sebe.

Suma se zatim i zapitao:

- Ko ovo može da promeni? Ko? Sam sam pokušao da promenim, ali nisam uspeo. Loše se osećam. Pokušavam da nađem sebe u ovoj situaciji, u klubu koji volim. Moram da se suočim sa problemom i mislim da sam spreman na sve - zaključio je Sejduba Suma.