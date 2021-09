'PRE NEGO ŠTO UMREM...' Ovo je poslednja želja majke Kristijana Ronalda!

Majka Kristijana Ronalda Dolores Aveiro ne odustaje od želje da joj se sin jednog dana vrati u Sporting iz Lisabona, klub u kojem je počeo karijeru i već kao 18-godišnjak prešao u Mančester junajted.

Prethodnih meseci, kada je već postojala ozbiljna mogućnost da Portugalac napusti Juventus, apelovala je na sina da se vrati u klub iz Lisabona, koji se prošle godine vratio na tron.

– Ronaldo mora da se vrati u Sporting. On voli da gleda njihove utakmice. Već sam mu rekla da bih pre nego što umrem volela da ga vidim u dresu Sportinga. Odgovorio je da će videti, ali ukoliko ne bude on hteo, neka to bude njegov sin. U njegovim godinama igra bolje nego Ronaldo – poručila je Dolores.

Podsetimo, Ronaldo je spektakularno počeo drugi mandat u dresu “Crvenih đavola” postigavši golove protiv Njukasla, Jang Bojsa i Vest Hema.