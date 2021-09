SAŠU ILIĆA IZVREĐALI NAVIJAČI U KRUŠEVCU: Ne bih tome puno pridavao pažnju!

Navijači Napretka su tokom utakmice sa Čukaričkim vređali trenera "brđana" Sašu Ilića.

To je prokomentarisao i šef stručnog štaba kluba iz Kruševca, Milan Đuričić.

- To vređanje... Ja to ne volim. Nema veze da li je to Sale ili bilo ko drugi. Ružno je. Nemojte to. Dajte da igramo fudbal. U Kruševcu se igra dobar fudbal i svima nama to treba da bude glavno. Nemojte da dođe neko da vređa čoveku porodicu, vređa sve. Namerno sam se solidarisao i briga me ko će šta da misli, neću da budem takav čovek.

Strateg kluba sa Banovog brda je čuo uvredljive komentare koji su bili njemu upućeni.

- Pa, dobro. Navikao sam na to kao igrač, a sada i kao trener. Teže je sada kao trener jer čuješ. Kao igrač i ne čuješ mnogo. Đumi je to lepo objasnio, ne bih ja tome puno pridavao pažnju, ali nije lepo. Fudbal je ovde najbitniji - rekao je Ilić.