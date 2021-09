Tragedija na utakmici je bila OKIDAČ ZA UVOĐENJE STROGOG PRAVILA: Skoro tri decenije kasnije ono se ukida - navijači oduševljeni

Nakon što je strogi zakon na ostrvu zabranio stajanje na fudbalskim utakmicama pre 27 godina, klubovi iz Premijer lige i nižih liga u Engleskoj su dobili mogućnost da ponovo na stadione uvedu sektore u kojima će navijači gledati utakmice s nogu.

To je bilo nemoguće još od 1994. godine kada je određeno pravilo da svaki navijač koji kupi kartu mora da sedi na svom mestu. Takva odluka je doneta nakon tragedije na Hilzborou u Šefildu kada je 96 navijača Liverpula izgubilo život tokom utakmice FA Kupa crvenih protiv Notingem Foresta.

Svi klubovi imaju rok do 6. oktobra da Upravi za bezbednost stadiona dostave planove za otvaranje sektora sa stajaćim mestima, a nakon što se o stajanju na fudbalskim utakmicama pričalo nekoliko godina, akciju su podržali brojni fudbaleri i treneri ekipa iz Premijer lige.

BREAKING: Licensed standing areas are to be trialled in the Premier League and Championship from 1st January.



It will be the first time standing fans are officially allowed in over 25 years.



📻 Listen → https://t.co/VJgUHnHODz pic.twitter.com/iefsxwY2jW