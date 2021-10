IZGUBIO BITKU SA KORONOM! Preminuo legendarni sportski komentator, sa virusom se BORIO NEDELJAMA: Voleo je Srbiju i navijao za Zvezdu

Legendarni sportski komentator iz Albanije Kosta Grilo preminuo je danas od posledica virusa korona.

Čuveni komentator dugo se borio ali je na žalost, najbitniju utakmicu izgubio.

Kako je ranije govorio za naš list, bio je veliki ljubitelj i navijač fudbalskog kluba Crvena zvezda, a vrata nacionalne televizije u Albaniji TVSH trajno su mu bila zatvorena nakon izjave da "simpatiše" fudbalere iz Srbije.

Lamtumir miku im Kosta Grillo!🙏 Zeri i kombtares Shqiptare ne RTSH. Nese do kujtojm momentet me te bukura te kombtares Shqiptare, do te kujtojme dhe zerin e paharuar tend Kosta. pic.twitter.com/FoPHJmbfeQ