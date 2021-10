BEKAMOVA BOMBA: U poslednjem minutu sa 30 metara pocepao mrežu protivniku! Englezi ovo pamte punih 20 godina!

Tada je Engleskoj očajnički bio potreban bod u duelu sa Grčkom. Igralo se poslednje kolo kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2002. godine, a pred ovaj meč Nemačka i Engleska su imale jednak broj bodova.

Ipak Englezi su bili bolji u međusobnom skoru i bod sa Grcima im je garantovao prolazak na Svetsko prvenstvo. Haristeas je dao gol za Grke, izjednačio je Tedi Šeringem, a minut kasnije Nikolaidis je vratio prednost Grcima!

Englezi su bili u ogromnom problemu, jer u tom slučaju Nemci idu direktno na Mundijal, a Englezima preti moguće propuštanje Svetskog prvenstva!

U poslednjem minutu nadoknade dosuđen je slobodan udarac za Englesku, a onda je na scenu stupio Dejvid Bekam. Uzeo je loptu i sa 30 metara pocepao mrežu Helena! Pogledajte tu bombu:

20 years ago today, David Beckham scored one of the most iconic free-kicks of all time to send England to the 2002 World Cup.



20 years. My word. pic.twitter.com/Y44Na8FNHS