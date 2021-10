NOVI SKANDAL DRMA ENGLESKU PREMIJER LIGU! Slavni afrički fudbaler UHAPŠEN zbog sumnji o seksualnom napadu (VIDEO)

Fudbaler Brajtona Iv Bisuma uhapšen je u noćnom klubu u Brajtonu zbog sumnji na seksualni napad, prenose britanski mediji.

Zbog zakona o zaštiti podataka ni klub ni policija nisu objavili njegovo ime, ali je list "San" dobio snimak na kome se vidi kako Bisumu policajci odvode u lisicama pošto ih je neko pozvao da dođu u noćni klub.

Bisuma je u klubu bio u društvu 40-godišnjeg prijatelja i obojica su uhapšeni, a potom su zadržani na ispitivanju.

#GoogleChinksey@OfficialBHAFC #Brighton Brighton midfielder Yves Bissouma @Yves_Bissouma HAS BEEN ARRESTED on suspicion of SEXUAL ASSAULT @ArrDeeTweets#ArrDee #Bissouma #YvesBissouma #arrestedhttps://t.co/uf12M45chP