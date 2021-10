REVOLUCIJA! Arapi su postali GOSPODARI najpopularnije igre na svetu! Milijarde od nafte PROMENIĆE SVE!

Mišel Platini, bivši predsednik UEFA, 2019. godine je uhapšen zbog sumnje da je prodao svoj glas u glasanju za dodelu domaćinstva za Svetsko prvenstvo 2022.

Prema tadašnjim istragama, on je bio samo jedan od onih koji su pomogli Kataru da dobije organizaciju Mundijala.

Znamo da su arapski milioni su odavno u fudbalu, ali iz dana u dan sve više se čini da će ovaj sport dobiti svog vlasnika i da odbrana od toga jednostavno ne postoji.

Ovog četvrtka Njukasl junajted je preko noći postao najbogatiji klub u Premijer ligi. Saudijski investicioni fond sa Muhamedom bin Salmanom na čelu preuzeo je vlasništvo "svraka" na opšte oduševljenje dobrog dela navijača ove ekipe. Međutim, veliki je broj ljubitelja fudbala koji nisu zadovoljni još jednim ulaskom Arapa u evropski fudbal.

Mohammed bin Salman, Prince of Saudi Arabia, bought the English club Newcastle United. Now, Newcastle United is the richest club in the world! pic.twitter.com/Mn0X71W5va