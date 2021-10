UŽIVO! SRBIJA-AZERBEJDŽAN, Piksi priredio veliko iznenađenje za Azere u veznom redu i napadu!

Reprezentacija Srbije dočekuje Azerbejdžan u utakmici 8. kola kvalifikacija za SP u Kataru.

SASTAVI:

SRBIJA: 3-4-1-2 Rajković - Veljković, S. Mitrović, Nastasić - Lazović, Grujić, Lukić, Kostić - Milinković-Savić - Jović, Vlahović

AZERBEJDŽAN: 3-4-3 Magomadelijev -Krivočuk, Madvedev,Haverdi - Huseinov, Garajev, Mahmudov, Garanov- Alaškarov, Ozobić, Emreli

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je u najavi meča da ekipa ozbiljno shvata predstojeću utakmicu protiv Azerbejdžana u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2022. godine i da je cilj pobedu Beogradu.

"Fudbal se mnogo promenio i danas ga svi itekako dobro igraju. Meni je utakmica u Luksemburgu bila takmičarski veoma važna, mi smo nju upravo tako shvatili, zato smo i pobedili. Bili smo tim koji je stvorio devet šansi za gol, na kraju pobediti 1:0, 2:0 ili 3:0, apsolutno ne menja ništa. Ne može svaka šansa biti gol", naveo je.

Selektor je dodao da se ekipa dobro spremala za taj duel.

"Analizirali smo tu utakmicu, jako me raduje pristup naših igrača, ozbiljno su shvatili, iako moram da kažem da smo pored taktičke, tehničke i fizičke pripreme imali i psihološku pripremu. To je bila utakmica u kojoj ne smete da napravite grešku, u kojoj je moralo da se pobedi, što nije lako", rekao je on.

"Sergej Milinković-Savić je pretrčao 12,5 kilometara, Tadić 12,5 kilometara, Vlahović 11,5 i dva defanzivna igrača Nastasić i Veljković koji su pretrčali 11 kilometara. Sa te fizičke srane trener može biti samo zadovoljan parametrima koje smo napravili i broju šansi na utakmici. Ljudi očekuju da na svakoj postignete po četiri, pet golova, što je apsolutno nemoguće i ako zbog toga neko misli da stavi nisu valjale. Utakmica je bila kakvu smo očekivali, uradili smo šta smo želeli, osvojili smo tri boda", dodao je selektor.

Pored protivnika Orlovi moraju da paze i na žute kartone.

Dva trijumfa dele Orlove od direktnog plasmana na Mundijal - prva prepreka je Azerbejdžan u Beogradu (utorak 12.10.), a poslednji odlučujući meč u borbi za prvo mesto u grupi izabranici selektora Dragana Stojkovića igraće 14. novembra u Lisabonu protiv Portugala.

Čak šestorici naših fudbalera preti suspenzija za meč protiv Portugala. Naime, Aleksandar Mitrović, Dušan Tadić, Nemanja Gudelj, Nemanja Maksimović, Nemanja Radonjić i Uroš Spajić ne smeju da dobiju žuti karton na meču protiv Azerbejdžana, jer neće moći da igraju protiv Portugala.

Podsetimo, zbog uparenih kartona meč za Azerbejdžanom će propustiti Strahinja Pavlović i Filip Đuričić.

Utakmica se igra na stadionu "Rajko Mitić" sa početkom u 20 i 45 sati.

Autor: