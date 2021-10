OVAJ SNIMAK JE USIJAO DRUŠTVENE MREŽE! Dvoje navijača nakon utakmice ponele strasti, pa završili u policiji! Video postao PLANETARNO POPULARAN! (VIDEO)

Iglsi su slavili sa 21:19, a policajci na stadionu su tokom utakmice dobili dojavu da nepoznati muškarac i devojka imaju seks u WC-u.

Policija je nakon hapšenja saopštila da nema dokaza da je bilo seksa, ali su očevici tvrdili da je odnosa bilo.

Kako god, navijač i navijačica Iglsa kažnjeni su i bez dokaza o seksu jer su prekršili pravilo prema kojem dve osobe suprotnog pola ne smeju biti zajedno u kabini.

Ubrzo se na društvenim mrežama pojavio snimak događaja.

Can’t take Philly fans anywhere (via ig/willlliamharris) pic.twitter.com/4s1w0hpQM2