SKANDAL U TIRANI! Albanski huligani na utakmici VREĐALI I SRBIJU! Kamere su snimile incident

Kada je Poljska postigla gol u 77. minutu preko Sviderskog, navijači na "Er Albaniji" su počeli da gađaju goste čime god da su imali. Letele su uglavnom flaše i upaljači, a sudija Klermon Turpan odmah je naredio fudbalerima da se povuku u svlačionicu dok se situacija ne smiri.

Albanski huligani su i pre meča pravili haos na ulicama, napali su malobrojne navijače Poljske, dok je i na tribinama primećeno nekoliko transparenata zbog kojih bi UEFA mogla da im "podeblja" kaznu.

Jedan od njih glasio je "FCK SRB", što je očigledno udar na Srbiju, koja naravno nije igrala prošle večeri u Tirani.

Za razliku od Albanije, naša reprezentacija je u Beogradu ostvarila pobedu nad Azerbejdžanom (3:1) i tako će u poslednjem kolu protiv Portugala igrati za direktan plasman na Mundijal - pošto smo baraž već obezbedili.

Pogledajte snimke incidenata pre meča:

WC Qualification. 12.10.2021

Albania - Poland.

Before the game, Albanians attack around 10 Polish fans near the stadium.#ALBPOL



Video: @przemekofiara pic.twitter.com/ihkAEfN0NY