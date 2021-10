Drulić na treninzima Omladinske škole

Bivši napadač Crvene zvezde Goran Drulić nalazi se na usavršavanju u Omladinskoj školi trofejnog kluba, a posebno se specijalizuje za rad sa napadačima.

Drulić je pratio trening kadeta Grafičara koje predvodi trener Vladimir Sandulović.

"Fenomenalan je osećaj biti ovde. Uvek mi je lepo kada dođem na terene Omladinske škole, prođu razna sećanja, osećaj bude fantastičan. Nastojaću da sa mojim bivšim saigračem i prijateljem Vladimirom Sandulovićem pokušam da prenesem nešto na igrače koje trenira. Da podelim sa njima iskustva i utiske iz juniorskog, a potom i seniorskog nivoa fudbala, koliko je to moguće u ovom kratkom periodu. Poseban akcenat je na napadačima koji su izuzetno talentovani", rekao je Drulić za klupski sajt.

Trener kadeta Grafičara Vladimir Sandulović veruje da će iskustvo rada sa Drulićem za mlade fudbalere biti neprocenjivo.

"Izuzetna nam je čast što je sa nama Goran Drulić i to je veoma bitno za decu koju treniram. Razgovarao je sa njima o tome kako je to sve iz njegovog ugla izgledalo, podelio iskustva kroz karijeru i zaista nam je privilegija ?to je došao da bude sa nama tokom čitave nedelje. Mnogo toga mo?e da se nauči od njega, pre svega na ljudskom, a naravno i na fudbalskom nivou - rekao je Sandulović.