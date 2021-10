PA, HIT! CEO SVET SE SPRDA NA RAČUN FUDBALERA OD 87 MILIONA EVRA: Kapiten Mančestera ne zna šta radi - BLAMIRA SE KAO POČETNIK (VIDEO)

Najskuplji defanzivac svih vremena bio je tragičar u porazu Junajteda od Lestera (2:4), a njegovi potezi na tom meču su bili predmet sprdnje na društvenim mrežama!

Mančester junajted je glatko izgubio od Lestera uprkos vođstvu, što je dovelo i do kritika klupske legende na račun tima Olea Gunara Solskjera. Ipak, Megvajer je na ovom meču imao svog udela krivice u svakom golu Lestera!

Kod prvog gola Lestera je Megvajer izgubio loptu na rubu kaznenog prostora, kod drugog nije postavio ofsajd zamku, ostavši "ukopan" u petercu.

Kod trećeg je bio neodlučan da li da napadne Džejmija Vardija koji je potom postigao golčinu, a u nadoknadi vremena kod četvrtog gola Lestera, Megvajer nije uspeo da zaustavi Patsona Daku.

Upravo je taj pogodak sve nasmejao. Megvajer je izgledao potpuno izgubljeno, nije imao predstavu šta treba da radi, pa je na kraju Lester lako stigao do gola. Pogledajte tu komičnu situaciju pod naslovom "Evo šta vam 87.000.000 evra donosi u Premijer ligi":

What £80m gets you in the Premier League 🌚🌚🌚 pic.twitter.com/dWeWalHqxX