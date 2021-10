IMA SAMO 20 GODINA: Golmanu Noriča otkriven rak

Ni nedelju dana nije prošlo otkako je Dejvid Bruks započeo borbu protiv raka limfnih žlezda, u Velikoj Britaniji je zabeležen još jedan težak slučaj.

Ovog puta se radi o golmanu Noriča, Danijelu Bardenu, kojem je dijagnostifikovan rak testisa.

Ovaj premijerligaš je obavestio javnost o situaciji u kojoj se našao njihov član, a Barden je poručio da od samog starta borbe razmišlja pozitivno.

- Početna dijagnoza za mene je bila pravi šok. Dobra stvar jeste to što smo rano shvatili bolest i sledeći koraci su bili pozitivni. Optimista sam, uveren sam da ču izači kao pobednik i vratiti se da radim ono što volim. Hvala svima koji mi pružaju podršku - rekao je Barden.

The club can confirm goalkeeper Dan Barden has been diagnosed with testicular cancer.



After the initial diagnosis, Barden has since undergone follow up tests and will continue with a closely monitored treatment programme over the coming period.#NCFC