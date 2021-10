'ZA MAJKU JE TO BIO ŠOK!' On je nekada bio velika fudbalska nada, danas je najplaćeniji glumac filmova za odrasle!

Igrao je za mlađe selekcije Sautemptona i bio na meti velikih premijerligaša, poput Čelsija. Međutim, sa 16 godina je doživeo tešku povredu, zbog koje je morao da prekine sportsku karijeru.

Ipak, Mauntin je postao planetarno poznat. Kako piše španska Marka, Deni je postao najplaćeniji glumac folmova za odrasle u Engleskoj. U karijeri je snimio preko 600 filmova i zaradio više od milion evra.

"Kao dete, oduvek sam sanjao da postanem poznati fudbaler. Nažalost, nikad neću postići gol za englesku reprezentaciju, ali to me nije sprečilo da ipak uspem", rekao je u intervjuu za španski list.

Nakon prekida fudbalske karijere zaposlio se kao tesar, a otkrio ga je lovac na talente za 18+ filmove prilikom audicije u kojoj je učestvovala njegova devojka.

Football/soccer memories from Slough town cup final 2005 to my Southampton FC and England school boy days ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/PC2KzwlBSP