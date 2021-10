ŠOKANTNA ISPOVEST LEGENDE FUDBALA I BIVŠEG VIDIĆEVOG SAIGRAČA: Imao sam 13 godina kada me je nastavnik seksualno zlostavljao

Nekadašnji fudbaler Mančester junajteda i reprezentacije Francuske, Patris Evra, nedavno je objavio knjigu "Volim ovu igru", u kojoj je izneo brojne šokantne podatke.

Evra je pisao o tuči sa Vidićem, a prvi put u knjizi je obelodanio da je seksualno zlostavljan kao tinejdžer od strane njegovog nastavnika. Patris je tada imao 13 godina, a kako je napisao, zlostavljanje je bilo svakodnevno.

Evra je za "Tajms" istakao da mu je bilo veoma teško da posle toliko vremena govori o tome sa članovima svoje porodice, a posebno sa majkom.

"Mama nije očekivala da to čuje od svog deteta. Bio je to ogroman šok za nju. Prvo mi je rekla "nisi to morao da staviš u knjigu". Međutim, kada sam joj odgovorio da to nije zbog mene, nego zbog nekih budućih klinaca da se ne bi njima isto ponovilo, rekla je "u redu"", istakao je Evra.

Francuz ističe da nije razmišljao ozbiljno o tužbi protiv počinitelja, mada njegova majka sada insistira na tome da se stvar istera do kraja. Povodom ovog slučaja dobio je i poziv od policije iz Monaka.

"Znam da će me sada ljudi gledati drugim očima, ali sam jednostavno to morao da izbacim iz sebe. Mnogo mi je lakše. Prijatelji mi govore da će biti pod "velikim pritiskom". Međutim, za mene je najteže bilo da o tome pričam sa majkom. Posle toga je sve lako", izjavio je Evra.

