HOROR! FUDBALER ŠEST SATI LEŽAO NA TRAVI PO KIŠI Čekao da konačno stigne hitna pomoć da ga preveze do bolnice! (FOTO+VIDEO)

Momak koji nastupa za Nortern Kvarter iz Mančestera povredio se na večernjem treningu. Prilikom jednog oštrijeg pokreta iskočilo mu je koleno.

- Hteo sam da primim loptu na grudi. Samo sam čuo neki čudan zvuk i video da je koleno iskočilo - priča on.

Lorkan i njegovi saigrači su najpre bili u šoku, a zatim su odmah pozvali hitnu pomoć. Bilo je to oko 21.30 časova. Niko nije mogao da pretpostavi da će se sve pretrvoriti u noćnu moru.

🗣️ "I went up to a take a ball down on my chest..."



Lorcan was left on the pitch, in the pouring rain, all night while teammates brought whiskey and McDonald's to distract him from the pain 😕https://t.co/vvShMTHtNd pic.twitter.com/ddy0So8JRb