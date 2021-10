HAOS NA UTAKMICI U HOLANDIJI: Meč momentalno prekinut, policija pendrecima obuzdala huligane! (VIDEO)

Holandiju je zapljusnuo talas navijačkih nereda na utakmicama poslednjih nedelja, a novi incident, i verovatno najteži do sada, zabeležen je na meču druge lige između Mastrihta i Rode, koji je prekinut malo pre poluvremena.

Razlog - divljanje navijača oba tima.

Prema navodima holandskih medija, a i video sa lica mesta to lepo i prikazuje, do sukoba je došlo posle sitnih provokacija i upotrebe pirotehničkih sredstava kao naoružanja. S obzirom na to da nisu bili mnogo udaljeni jedni od drugih, došlo je i do bliskog kontakta, kada su se Mastrihtovi huligani zaletali na Rodine čiji su se najhrabriji pripadnici poređali na ogradi i tako bili prvi na udaru.

Lekker onder controle jongens. Moet je nou echt nodig na de wc,hij vliegt hier ergens met attributen💛 #mvvROD pic.twitter.com/off3bouzc9 — Fenna Damoiseaux (@fennadamoiseaux) 29. октобар 2021.

Kada je već đavo odneo šalu, i pretila opasna eskalacija nasilja, umešala se policija koja je svim silama ušla među ratoborne glave i napravila tampon zonu, te se situacija posle toga postepeno smirivala.

Policija je, kao što se i može videti, upotrebila svu raspoloživu silu da povrati red i mir na stadionu.

Rekosmo, nije ovo prvi ovakav navijački incident u Holandiji ove sezone, niz sličnih je već uznemirilo tamošnju javnost koja očekuje oštre sankcije za odgovorne i rigoroznije kazne za izgrednike.

- Ovo više nema veze sa bilo čime. Ne razumem šta se to dešava sa profesionalnim fudbalom u poslednje vreme, očito su ljudi poludeli - izjavio je posle prekida trener Rode Jirgen Strepel, aludirajući na sve učestalije nerede na utakmicama.

- Ne osećam se više sigurno, a ja sam odgovoran za bezbednost mojih igrača. Sudija je svirao prekid i nije bilo brige posle toga, ali je opet sve otišlo dođavola. Ovo je apsurd - rekao je trener ekipe iz Kerkradea.