DRAMA U BARSELONI! Aguero nije mogao da diše! Sa terena hitno prebačen u bolnicu!

U 41. minutu je argentinski napadač tražio izmenu zbog osećaja bola i nelagodnosti u grudima, a na teren je umesto njega ušao Felipe Kutinjo.

Aguero nije mogao da pravilno diše i požalio se stručnom štabu, a ambulantnim kolima je odmah nakon izlaska sa terena prebačen u bolnicu na detaljne analize.

𝗟𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧 𝗡𝗘𝗪𝗦 | @aguerosergiokun reported chest discomfort and has been admitted to the hospital for a cardiac exam pic.twitter.com/7du9VIz5zO