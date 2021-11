MESI I DALJE BESAN! Isprozivao predsednika Barselone zbog izjave koja je uzbunila planetu!

Argentinski fudbalski as Lionel Mesi isprozivao je predsednika Barselone Đoana Laportu, komentarišući njegovu izjavu da se nada će bivši kapiten Barse ostati u klubi i igrati za džabe.

Mesija, koji je u međuvremenu prešao u Pari Sen Žermen je to, očigledno povredilo.

- Istina je ono što sam rekao na odlasku. Uradio sam sve što je bilo u mojoj moći da ostanem i nikada mi nisu tražili da igram za džabe. Traženo mi je da se odreknem polovine plate i to sam uradio bez ikakvih problema. Bio sam u poziciji da i više pomognem klubu. Moja želja i želja porodice je bila da ostanemo u Barseloni - rekao je Mesi i dodao:

- Niko nije tražio da igram besplatno tada i mislim da što je rekao predsednik nije na mestu.To me povredilo jer mislim da nije morao to da kaže. To tera ljude da misle o meni onako kako nisam zaslužio.

Na pitanje da li bi iz PSŽ-a mogao da se vrati u Barsu, Mesi je rekao:

- Ne znam šta ću raditi kada mi se ugovor sa PSŽ-om završi. Ono što je skoro sigurno je da ćemo ponovo živeti u Barseloni. To želi moja supruga i ja to hoću. Uvek sam pričao da bih voleo da pomognem klubu u svakom smislu i hteo bih da imam funkciju. Voleo bih da jednog dana budem tehnički sekretar, ali ne znam da li će to biti u Barsi.