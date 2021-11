NAVIJAČI ROME VREĐALI IBRAHIMOVIĆA: Zlatan im uzvratio na svoj način!

Milan je na Olimpiku pobedio sa 2:1 i nastavio je odličnu formu ove sezone, a junak večeri bio je neverovatni Zlatan Ibrahimović.

Iako je proslavio svoj 40. rođendan prošlog meseca Ibrahimović i dalje pokazuje magiju na terenu, ali i da još uvek ne razmišlja o penziji.

Ibrahimović je u 26. minutu postigao fantastičan pogodak iz slobodnjaka za 1:0, a sredinom drugog dela izborio je penal iz kojeg je Kejsi udvostručio prednost Rosonera.

Ibrahimovic calling Roma fans to sing louder after scoring his goalpic.twitter.com/Rz6ZTDaZnT