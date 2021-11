UŠAO U ISTORIJU! Napadač Reala postigao 1000. gol u Ligi šampiona, a evo šta to znači za Jovića!

Prvi od ta dva bio je 1000. gol Madriđana u Ligi šampiona, čime su postali prvi klub koji je probio ovu neverovatnu granicu. Realu je za to bilo potrebno 455 utakmica u elitnom takmičenju, to je još jedna kategorija u kojoj je najbolji klub 20. veka neprikosnoven.

Luka Jović je igrao od 79. minuta kada je zamenio upravo Benzemu.

Strelac za goste bio je Fernando. Posle četiri kola Real ima devet bodova, tri više i utakmcu više od Šerifa koji od 21 čas igra protiv Intera. Nerazuri su treći sa četiri boda iz tri utakmice.

